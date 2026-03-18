Capitale cultura 2028: la città vincitrice annunciata

Nelle ultime ore, il tema della capitale della cultura 2028 è diventato uno dei più cercati online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Alcuni spunti rivelano che il Ministro Giuli ha proclamato la città vincitrice oggi, mentre Forlì e Cesena rimangono in attesa di un annuncio imminente. Si tratta di un momento cruciale per la cultura italiana, con i progetti di Anagni e Tarquinia attualmente al vaglio per contendersi il prestigioso titolo.

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