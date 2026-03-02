- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Eventi e Cultura

Cappelle sul Tavo, nasce Sterralandia: cittadella educativa dedicata ai bambini e al motociclismo, un investimento per il futuro

La cittadella educativa delle due ruote destinata ai bambini, chiamata Sterralandia, ha ufficialmente preso forma in Abruzzo grazie all’associazione Sterrare è Umano. Il progetto, presentato durante una conferenza stampa, rappresenta un importante investimento per il futuro delle nuove generazioni.

Il consigliere regionale Leonardo D’Addazio ha sottolineato l’importanza di offrire ai bambini uno spazio sicuro dove imparare il rispetto delle regole e crescere nella disciplina. La Regione Abruzzo continuerà a sostenere iniziative come questa, che generano valore sociale e costruiscono comunità.

Il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, ha evidenziato il percorso amministrativo che ha portato a trasformare un’idea in un progetto concreto. Grazie al bando pubblico, il terreno messo a disposizione dalla Provincia di Pescara diventerà ora uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, contribuendo a arricchire l’offerta del territorio e a investire sulle nuove generazioni.

L’assessore alla Cultura e alle Politiche sociali di Cappelle sul Tavo, Paride Di Febo, ha sottolineato l’importanza di accogliere Sterralandia come un progetto che promuove sport, educazione e socialità, offrendo ai bambini contesti organizzati per favorire relazioni positive e buone pratiche.

Il deputato Guerino Testa ha elogiato l’evoluzione di Sterrare è Umano, di cui ha seguito fin dall’inizio il percorso. Sterralandia sarà una scuola di motociclismo per bambini realizzata in collaborazione con il Pardi Racing Team, eccellenza abruzzese riconosciuta a livello internazionale, che garantirà competenza tecnica, professionalità e un percorso educativo basato su sicurezza, disciplina e rispetto.

Il team manager Daniele Pardi ha concluso la conferenza, sottolineando che mettere a disposizione dell’educazione dei bambini l’esperienza nel mondo del motociclismo significa costruire basi solide per una cultura sportiva responsabile e consapevole. Sterralandia non formerà solo giovani piloti, ma anche giovani persone in grado di affrontare lo sport e la vita con consapevolezza.

