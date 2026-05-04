Capricorno: previsioni astrali del 4 maggio 2026

In queste ore il tema del Capricorno è al centro dell’attenzione online, essendo tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti astrali, i nati sotto questo segno si preparano a vivere una settimana intensa, caratterizzata da importanti cambiamenti e opportunità da non sottovalutare. Si prospetta un periodo favorevole per concentrarsi sui propri obiettivi e per mettere in atto progetti ambiziosi.

Le stelle suggeriscono di rimanere concentrati e determinati, approfittando delle energie cosmiche favorevoli per raggiungere traguardi importanti. È consigliabile evitare dispersioni e concentrarsi sulle priorità per massimizzare le opportunità che si presenteranno lungo il cammino. In amore, il segno del Capricorno potrebbe vivere momenti di grande complicità e intesa, favoriti da una comunicazione chiara e sincera.

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