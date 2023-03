Carabinieri, ABRUZZO: UN CHILO DI COCAINA NASCOSTA IN CAMINO A CELANO, DUE ARRESTI

- Advertisement -

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Avezzano (Aq) ,9 mar. I carabinieri di Avezzano (Aq) in un’abitazione di Celano (Aq), durante controlli, hanno trovato e sequestrato 1 chilo e 620 grammi di cocaina, oltre a mezzo chilogrammo di sostanza da “taglio” che sarebbe servita ad aumentare il quantitativo originario – aggiunge testualmente l’articolo online. La droga era in parte nascosta in un camino a legna – viene evidenziato sul sito web. La vendita dello stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro – recita il testo pubblicato online. Con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio è scattato l’arresto nei confronti di due cittadini stranieri, regolarmente residenti, un 63enne e di un 67enne, risultati gli affittuari della casa perquisita, in cui i militari hanno fatto irruzione dopo che nei giorni scorsi avevano controllato la zona – Un terzo, un giovane 32enne, è stato invece denunciato

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa Arma dei Carabinieri.