Carabinieri, comunicato: Droga: spaccia accanto alle Cascine, arrestato dai Cc

FIRENZE, 24 MAG – Spaccia alla fermata della tramvia di piazza Paolo Uccello, sulla riva opposta alle Cascine, ma un controllo dei carabinieri lo ha notato ed e’ stato arrestato – Cosi’ a Firenze, lunedi’ pomeriggio, e’ finito in manette un 22enne del Gambia, arrestato in flagranza – viene evidenziato sul sito web. Un equipaggio del Radiomobile lo ha bloccato per aver ceduto in cambio di 10 euro, un involucro contenente 2 grammi di hashish a un 25enne, italiano, a sua volta segnalato amministrativamente alla prefettura di Firenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. .

