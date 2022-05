Carabinieri, comunicato: LIVORNO: CON I CAMPER SULLA SPIAGGIA DI FONZA, SANZIONATI I DUE PROPRIETARI

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Livorno, 26 mag. I Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Marciana Marina sono intervenuti, nella costa meridionale dell’isola d’Elba, presso la spiaggia di Fonza, per verificare una segnalazione di camping abusivo e di presunto danneggiamento della vegetazione dunale – si apprende dalla nota stampa. Giunti alla spiaggia hanno verificato la presenza di due automezzi parcheggiati sull’arenile in attività di campeggio – Uno tedesco e l’altro svizzero – aggiunge testualmente l’articolo online. Identificati i rispettivi proprietari, sono state comminate un totale di 4 sanzioni amministrative, due per aver violato le norme che regolano il campeggio all’interno del Parco Nazionale e due per aver violato le norme che vietano di introdurre automezzi al di fuori delle strade consentite – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Forestali hanno inoltre verificato se fossero stati arrecati danni alla vegetazione pioniera dunale costituita prevalentemente da violaciocca marina Matthiola tricuspidata (come da foto che si allega). Fortunatamente i danni sono stati evitati.

