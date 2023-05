Carabinieri, comunicato: LPN-Campobasso: 40 grammi hashish scovati in casa da Nucleo Cinofilo, arrestato

- Advertisement -

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Campobasso, 23 mag. È stato trovato con 40 grammi di hashish in casa, oltre a attrezzi per tagliare, confezionare e pesare lo stupefacente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un cittadino di nazionalità albanese residente a Montenero di Bisaccia (Campobasso) è stato arrestato durante una operazione antidroga condotta dai carabinieri della stazione locale con il coordinamento della Compagnia di Termoli e l’ausilio del nucleo cinofilo di Chieti, che ha impiegato il cane pastore Bagheera per la perquisizione domiciliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. In casa il cane ha fiutato i 40 grammi di hashish nascosti – aggiunge la nota pubblicata. Il giovane è stato arrestato e dopo un passaggio nel carcere di Campobasso a disposizione della procura della Repubblica di Larino è stato trasferito ai domiciliari.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa Arma dei Carabinieri. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale Arma dei Carabinieri, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: carabinieri.it