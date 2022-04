Carabinieri, comunicato: LPN-L’Aquila: sottrae con inganno 2mila euro ad anziano, 21enne arrestato

Carabinieri, ultime dal sito:

L’Aquila, 16 apr. In Alto Sangro, nell’aquilano, è stato arrestato in flagranza di truffa un 21enne partenopeo – Il giovane, in trasferta in Abruzzo, è stato inseguito e fermato dai carabinieri sangrini, guidati dal maggiore Fabio Castagna, dopo la truffa di 2mila euro consumata nei confronti di un 83enne di Ateleta e un’altra tentata ai danni di un’anziana della stessa località montana – si apprende dal portale web ufficiale. All’83enne è stato recapitato un finto pacco, a mezzo corriere, inviato da nipoti o congiunti, dietro corrispettivo in denaro – riporta testualmente l’articolo online. Dalla perquisizione del giovane e del mezzo che guidava è stato possibile recuperare tutto il contante sottratto con l’inganno all’anziano, più strumentazione elettronica con mappe dell’area sangrina e Peligna, allo studio degli investigatori per accertare quante persone fossero nel mirino del giovane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 21enne è stato trasferito nella camera di sicurezza del comando dell’Arma di Castel di Sangro, nell’aquilano, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto – aggiunge testualmente l’articolo online.

