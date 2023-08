Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: sequestrati 850 grammi tra hashish e marijuana, un arresto e denuncia

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

Montesilvano (Pescara), 21 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. Un 42enne di Montesilvano, in provincia di Pescara, con precedenti, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti – Nella sua abitazione i carabinieri di Montesilvano hanno trovato 750 grammi di hashish e materiale utile al confezionamento delle dosi: bilancino di precisione e attrezzatura per il confezionamento ‘sottovuoto’ della sostanza – si legge sul sito web ufficiale. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere San Donato di Pescara – Inoltre, un 53enne a Città Sant’Angelo, nel pescarese, è stato denunciato, in stato di libertà perché nel corso della perquisizione della sua abitazione i militari dell’Arma hanno recuperato 12 piante di marijuana contenute in 5 vasi – aggiunge la nota pubblicata. Dalle piante il 53enne ha ricavato oltre 100 grammi di foglie della sostanza che ha messo ad essiccare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

