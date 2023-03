Carabinieri, comunicato: LPN-Teramo: spaccio in giardino pubblico ad Alba Adriatica, arrestato 34enne

- Advertisement -

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Alba Adriatica (Teramo), 30 mar. È stato arrestato ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, un 34enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il giovane è stato fermato in un giardino pubblico di Alba adriatica dove era stato osservato dai carabinieri un continuo andirivieni di ragazzi che avrebbero avuto contatti con il 34enne di origini straniere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish, suddivisa in 17 dosi e 100 euro in banconote di piccolo taglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’abitazione dell’arrestato i carabinieri hanno trovato un ‘panetto’ di hashish del peso di 100 grammi – precisa il comunicato. Disposti gli arresti domiciliari per il giovane straniero – riporta testualmente l’articolo online.

