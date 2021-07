Carabinieri, comunicato: OLIMPIADI: DELL’AQUILA TRA VOGLIA DI PIZZA E LA FIDANZATA, ‘SONO SINGLE ORA SPERO DI TROVARLA’

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

Tokyo, 27 lug. Voglia di normalità per un ragazzo di 20 anni che è salito alla ribalta mondiale per la medaglia d’oro nel taekwondo ai Giochi di Tokyo 2020. “Quando ho iniziato a fare sport l’ho fatto per combattere la mia timidezza e mi piaceva praticarlo perchè stavo a contatto con altre persone, mai avrei pensato di vincere un titolo italiano e tanto meno fare un’Olimpiade e vincerla”. Sono le parole di Vito Dell’Aquila da Casa Italia prima di rientrare in Italia – L’azzurro che è rimasto a dieta per restare nel peso dei 58 kg ha un desiderio – recita il testo pubblicato online. “Mangerei una bella pizza”. Poi il ragazzo di Mesagne svela: “La fidanzata? Purtroppo sono single – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spero di trovarla ora”, ha confessato Dell’Aquila mostrando la medaglia d’oro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Se sono andato a dormire con la medaglia? Inizialmente volevo farlo ma era troppo pesante e mi stava dando fastidio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ho tenuta sul tavolo”. Infine sul premio da 180 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Non sto pensando ai soldi, non mi interessano – Li metterò da parte, li condividerò con la mia famiglia, non sto pensando a come spenderli”. Il campione azzurro avrebbe voluto festeggiare al Villaggio Olimpico – “Sono arrivato molto tardi al villaggio e non ho avuto modo di festeggiare con gli altri e mi dispiace – si apprende dalla nota stampa. Al villaggio si respira un’atmosfera stupenda ed oggi è stata un po’ dura andarmene, ricorderò per sempre i momenti che ho vissuto qui e non vedo l’ora di riviverli a Parigi – Fosse per me le Olimpiadi le rifarei ogni anno, ma purtroppo non si può”, ha aggiunto il campione del taekwondo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Per me un’ impresa è stata entrare con una mentalità giusta e combattere come se fosse una gara normale – si apprende dalla nota stampa. Sarei rimasto fino alla fine delle Olimpiadi per vivere ancora a lungo questa esperienza ma purtroppo domani devo tornare in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Appena finita la gara non vedevo l’ora di vedere la gara di Alessio, è stato molto bravo e sfortunato – riporta testualmente l’articolo online. Voglio fargli i complimenti e so che il futuro per lui sarà molto luminoso”, ha detto Dell’Aquila che poi passa ai ringraziamenti – precisa la nota online. “Mi hanno chiamato il comandante generale dell’Arma, il colonnello Cuneo, e voglio ringraziare il centro sportivo dei carabinieri che mi supporta e il comandante della sezione arti marziali Luigi Guido”.

