Carabinieri, comunicato: Violenze e minacce per fargli lasciare casa, 4 misure cautelari

LICATA, 26 MAG – Violenze e minacce di morte affinche’ la famiglia abbandonasse, in loro favore, l’alloggio popolare occupato – riporta testualmente l’articolo online. Ma le vittime si sono rivolte ai carabinieri che hanno dato applicazione ad una misura cautelare, disposta dal gip del tribunale di Agrigento, di divieto di dimora a Licata (Agrigento). Sono 4 i licatesi che – per tentata estorsione continuata e in concorso – devono lasciare la citta’ del Faro – Si tratta di componenti della stessa famiglia: dai 41 ai 21 anni – aggiunge la nota pubblicata. .

