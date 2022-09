Carabinieri, la nota: MAFIA, OLTRE 30 ARRESTI IN CLAN SANTAPAOLA-ERCOLANO

- Advertisement -

(9Colonne) Catania, 28 set – Oltre 30 arrestati in una operazione del Comando Provinciale di Catania e condotta da 250 carabinieri stanno, su ordine della magistratura etnea, nelle provincie di Catania, Prato, L’Aquila, Enna, Perugia, Vibo Valentia, Palermo, Benevento, Siracusa e Avellino – recita il testo pubblicato online. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno consentito di portare alla luce le recenti evoluzioni delle dinamiche associative della famiglia di Cosa Nostra etnea “Santapaola-Ercolano”, individuandone gli elementi apicali tra cui l’attuale “responsabile provinciale”. Dall’indagine sono emersi un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori catanesi, un fiorente traffico di stupefacenti, il recupero crediti attraverso prestiti ad usura e l’intestazione fittizia di attività economiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I proventi delle attività illecite venivano utilizzati sia per il mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti, sia reinvestiti in altre attività imprenditoriali infiltrando il tessuto economico catanese – si apprende dalla nota stampa. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro – L’operazione è stata denominata “Sangue blu”. (red)

