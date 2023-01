Carabinieri, la nota: Maltratta ed estorce i genitori, arrestato ad Avezzano

- Advertisement -

PESCARA, 13 GEN – Maltrattamenti e tentata estorsione in danno dei genitori, costretti a subire continue vessazioni e violenze, anche fisiche, volte a ottenere somme di danaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti per un uso personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ stato arrestato dai carabinieri di Avezzano su mandato della procura il 31enne che gia’ in passato era stato ricoverato presso una comunita’ di recupero – recita il testo pubblicato online. La vicenda ha avuto origine dalla denuncia della stessa famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. .

Fonte: carabinieri.it