Carabinieri, la nota: PARCHI: AMMINISTRAZIONE FORESTALE ITALIANA, L’AQUILA CELEBRA I 200 ANNI

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Roma, 24 ago – recita il testo pubblicato online. – Dal 27 agosto al 1 settembre, Palazzetto dei Nobili a L’Aquila ospiterà una serie di incontri dedicati all’amministrazione forestale italiana di cui si celebrano i 200 anni – Promossa dal Comando Carabinieri forestali Abruzzo e Molise, l’iniziativa intende fornire, attraverso un ciclo di quattro seminari aperti al pubblico, spunti di riflessione su tematiche di carattere ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il calendario prevede un primo appuntamento dedicato ai più giovani sabato 27 agosto, dalle 10 alle 13.30, in Piazza Santa Margherita – si apprende dal portale web ufficiale. Il personale del reparto Carabinieri biodiversità di L’Aquila svolgerà attività di educazione ambientale sul tema ”Una mattina dedicata al bosco” per far conoscere attraverso il gioco, curiosità e nozioni di ecologia legati agli ecosistemi forestali di cui la Regione Abruzzo è particolarmente ricca – viene evidenziato sul sito web. (segue)

