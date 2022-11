Carabinieri, la nota: PESCARA: TENTANO RAPINA A UFFICIO POSTALE MA LI ATTENDONO I CARA

- Advertisement -

PESCARA I carabinieri della Compagnia di Penne (Ps), hanno arrestato in flagranza di reato tre pregiudicati per tentata rapina aggravata in concorso alle poste di Turrivalignani, un piccolo paese del pescarese – si apprende dalla nota stampa. I tre malviventi l’avevano programmata di sabato approfittando della chiusura del Municipio che nello stesso stabile ospita, per l’appunto, l’ufficio postale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Era stata programmata tenendo anche conto delle condizioni meteo: durante una giornata di pioggia, i controlli dei Carabinieri sarebbero stati blandi e meno presenti – precisa la nota online. Invece i Carabinieri avevano studiato ogni mossa, avevano monitorato i loro spostamenti, le loro abitudini ed i loro disegni criminali: sotto la pioggia, li hanno arrestati prima che la rapina potesse essere perpetrata – Sarebbero entrati in scena in orario di apertura approfittando della tranquillità del piccolo borgo e costringendo l’impiegata ad aprire l’ufficio sotto la minaccia di una pistola, rinvenuta all’interno del veicolo e risultata scenica, sebbene priva del tappo rosso e perfettamente uguale a quella utilizzata dalle forze di polizia – (ITALPRESS).

