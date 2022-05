Carabinieri, la nota: Presa banda della spaccata a Siracusa, anche donna incinta

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

SIRACUSA, 26 MAG – I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, due uomini di 30 anni e una donna di 25 che nelle ultime due settimane avevano preso di mira i commercianti di Siracusa compiendo furti con “spaccata” ai danni di diverse attivita’. I due uomini sfondavano le vetrine con uno scooter rubato e la donna, in stato di gravidanza, faceva da palo ed aspettava i complici con un’autovettura per allontanarsi – precisa la nota online. Secondo i militari in due settimane con lo stesso metodo sono stati messi a segno almeno nove colpi tra bar, sale scommesse, rivendite di tabacchi ed un centro sportivo – I tre, fermati dalle forze dell’ordine, si sarebbero giustificati fingendo di accompagnare la donna in ospedale – Durante le perquisizioni sono stati trovati gli indumenti utilizzati durante i furti – precisa la nota online. I due uomini sono stati trasferiti in carcere, mentre la ragazza, visto il suo stato di gravidanza, e’ stata sottoposta all’obbligo di dimora con permanenza in casa durante l’orario notturno – riporta testualmente l’articolo online. .

