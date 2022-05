Carabinieri, ultime: Incendio boschivo. Imprenditore denunciato.

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

I Carabinieri Forestale della Stazione di Vejano intervenuti su un Incendio Boschivo in data 24/05/2022 nel comune di ORIOLO ROMANO (VT) in loc. “Il Castagneto” hanno posto in essere articolata attività di Polizia Giudiziaria che ha portato a deferire all’ Autorità Giudiziaria ex art. 423 bis c. 2 CP il titolare di una impresa boschiva intento a terminare le operazioni di esbosco del materiale legnoso ricavato dal taglio della superficie boscata – si apprende dal portale web ufficiale. Gli accertamenti eseguiti dai militari intervenuti hanno chiarito che il fuoco si è sviluppato dal vano motore del mezzo meccanico utilizzato per le operazioni suddette – si apprende dalla nota stampa. L’incendio, favorito dal vento di brezza e dal combustibile presente ha interessato una superficie complessiva di circa 2 ettari di bosco ceduo castanile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono in corso accertamenti tecnici da parte della Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio finalizzati alla perimetrazione dell’area percorsa dal fuoco al fine dell’apposizione dei vincoli previsti dalla normativa di riferimento – Permane alta l’attenzione ai reati di incendio boschivo da parte dei Carabinieri Forestale, soprattutto con l’avanzare della stagione siccitosa e calda che favorisce l’innesco e la propagazione delle fiamme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo dei Carabinieri. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web Arma dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: carabinieri.it