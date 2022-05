Carabinieri: ultime news. Blitz anti-droga dei Carabinieri,eseguite 8 misure cautelari

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

PARMA, 26 MAG – Blitz questa mattina da parte dei Carabinieri nelle province di Parma, Arezzo, Grosseto e Roma contro una organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. i militari hanno eseguito otto ordinanze di applicazione di misure cautelari personali e reali per detenzione illecita e vendita di sostanze stupefacenti, riciclaggio e lesioni personali – precisa la nota online. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Parma su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, oltre al divieto di dimora nella provincia di Parma a carico di altrettanti cittadini albanesi, e l’obbligo di dimora in provincia di Arezzo e Grosseto a carico di un cittadino italiano e di un altro albanese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli indagati operavano principalmente nella provincia di Parma tra Fidenza e Salsomaggiore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I carabinieri hanno raccolto prove che dimostrerebbero la presunta responsabilita’ degli indagati di circa 7.000 cessioni di stupefacenti (circa 500 gli assuntori identificati e segnalati) con un volume d’affari complessivo stimato attorno al milione di euro l’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Gip, alla luce dei riscontri investigativi, ha cosi’ emesso un provvedimento di sequestro preventivo della somma di 400mila euro, in contanti o per beni equivalenti, rinvenuti nella disponibilita’ degli indagati, anche per interposta persona – viene evidenziato sul sito web. secondo l’ipotesi di accusa, gli ingenti introiti derivanti dal traffico dello stupefacente sarebbero stati riciclati prevalentemente in Albania con investimenti nel settore immobiliare – si apprende dalla nota stampa. Una rilevanza dimostrata e testimoniata anche dal fatto che uno dei tre arrestati e’ il giovane albanese che, pochi giorni fa, e’ stato colpito, in pieno centro a Salsomaggiore, da 3 colpi di pistola alle gambe – .

