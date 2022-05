Carabinieri: ultime news, Torino, in manette 4 minorenni per rapine in centro città

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

Roma, 26 mag. (askanews) – I Carabinieri di Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni – nei confronti di 4 giovani, di età compresa fra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina aggravata in concorso, tentata e consumata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali e detenzione di armi da taglio, commessi ai danni di loro coetanei tra il novembre 2021 e il febbraio scorso – L’indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 4 minorenni i quali, con un modus operandi tipico delle c.d. baby-gang, dopo aver avvicinato e infastidito le giovani vittime con comportamenti molesti, le avrebbero costrette, con l’uso della violenza e il riscorso anche ad armi da taglio, a farsi consegnare denaro contante o telefonini – Red/Gca

La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e' stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web Arma dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, sul quale e' stata data diffusione alla notizia. Fonte: carabinieri.it