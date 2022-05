Carabinieri, ultime: ROMA: 32ENNE SORPRESO CON 50 KG DI HASHISH, ARRESTATO

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

ROMA I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, coordinati dalla Procura di Roma, hanno arrestato in flagranza un 32enne romano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – Nella serata del 24 maggio, in via Mattia Battistini, i carabinieri hanno notato l’uomo nei pressi di alcuni parcheggi condominiali e lo hanno controllato – riporta testualmente l’articolo online. E’ stato trovato in possesso di 1,2 kg di hashish, suddivisi in 12 panetti – Ispezionando i luoghi circostanti i carabinieri hanno rinvenuto altri 23,8 kg della stessa sostanza stupefacente, nascosti in tre sacchetti posizionati nei pressi di un box auto mentre all’interno del medesimo garage hanno recuperato altri 24,7 kg sempre di hashish. I quasi 50 Kg di hashish complessivi sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato ed è stato posto ai domiciliari – precisa il comunicato. (ITALPRESS).

Fonte del comunicato: carabinieri.it