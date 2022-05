Carabinieri, ultime: Roma: furto di energia elettrica, 16 denunciati =

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Roma, 26 mag. – Sedici persone – 12 cittadini italiani e 4 stranieri – sono state denunciate dai carabinieri per furto aggravato nel corso di controlli disposti dal comando della compagnia di Tivoli presso un immobile oggetto di procedura fallimentare in largo Scapoli, al Villaggio Prenestino, a Roma – I militari, con l’assistenza di personale tecnico delle societa’ Areti Spa ed Acea Acqua Spa, hanno denunciato i 16 persone che alloggiavano all’interno dello stabile fornendo i locali di energia elettrica e acqua mediante la manomissione della rete pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Gli allacci abusivi sono stati rimossi e l’immobile e’ stato rimesso in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Ulteriori accertamenti sono in corso per quantificare il danno erariale – si apprende dalla nota stampa. Rmc/Pgi

