Caramanico, audizioni per il rilancio delle Terme dopo il 24 aprile: Di Marco chiede coinvolgimento della Regione

Le audizioni dei soggetti interessati a presentare un’offerta per il complesso delle Terme di Caramanico si svolgeranno dopo il 24 aprile, come comunicato dal consigliere regionale Antonio Di Marco. Questa decisione è stata presa in seguito alla data fissata dai curatori come termine ultimo per la presentazione delle proposte.

Di Marco ha spiegato che è importante attendere la scadenza per avere un quadro completo delle offerte in campo, senza compromettere le decisioni preposte al Tribunale. Attualmente risultano tre manifestazioni di interesse: quelle di ACA, delle Terme di Popoli e dell’imprenditore Maresca.

Il consigliere regionale ha sottolineato l’importanza di conoscere nel dettaglio queste proposte per valutarne le prospettive. Le Terme di Caramanico sono state per oltre un secolo un motore economico, turistico e sociale per l’intero comprensorio, quindi è fondamentale trovare una soluzione per garantirne il rilancio.

Di Marco ha sollecitato il Governo regionale ad assumere una posizione e a prepararsi a svolgere un ruolo di accompagnamento istituzionale. L’obiettivo è costruire una prospettiva di rilancio che vada oltre il valore simbolico dello stabilimento, generando incoming turistico, economia e opportunità di sviluppo per l’Abruzzo e le aree interne.

In conclusione, il consigliere Di Marco ha sottolineato l’importanza di coinvolgere Regione, Comuni, soggetti interessati e comunità per costruire un orizzonte condiviso che permetta una vera rinascita delle Terme di Caramanico.