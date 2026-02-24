Caramanico, Di Marco: Maggioranza disponibile a modificare le normative per l’uso delle acque

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 febbraio 2026 – 15:56- “Nella seduta odierna della Commissione Ambiente e Territorio è emerso con chiarezza che il futuro delle Terme di Caramanico torna finalmente al centro del confronto politico e istituzionale in modo positivo – Le novità emerse sia agli atti e sia a mezzo stampa delineano uno scenario nuovo e più articolato – riporta testualmente l’articolo online. Oltre ai soggetti già interessati, Aca e Terme di Popoli, si è aggiunto l’imprenditore abruzzese Silvio Maresca, amministratore unico di Terme di Torre Canne, che insieme al gruppo Terme & Spa Italia, realtà di primo piano nel settore del termalismo e del benessere, che ha manifestato un forte interesse per il rilancio del complesso termale di Caramanico – recita il testo pubblicato online. La compagine ha formalmente richiesto ad Areacom il differimento della scadenza del bando per la concessione delle acque, al fine di approfondire in modo rigoroso la fattibilità di un progetto industriale – si apprende dalla nota stampa. Ritengo questo interesse un segnale positivo e concreto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo ho chiesto che anche i rappresentanti di questa nuova realtà imprenditoriale, insieme ai sindaci dei territori coinvolti, vengano auditi in Commissione urgentemente, già dalla prossima settimana”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio Antonio Di Marco a fine seduta – “Ora più che mai è necessario che la Regione Abruzzo assuma un ruolo istituzionale forte e di riferimento, proseguendo nell’attenzione al percorso già avviato con la mia risoluzione sul piano industriale di acquisto e gestione del complesso termale – invita l’esponente PD – . La partita si sta riaprendo anche grazie a un lavoro politico costante e alla volontà di non arrendersi all’idea che Caramanico resti fuori dai circuiti del termalismo nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ulteriore elemento importante in tal senso è emerso stamane nel corso della discussione in Commissione: la maggioranza, per voce del consigliere Nicola Campitelli, ha annunciato l’intenzione di proporre una modifica alla normativa regionale per equiparare la disciplina delle acque termali a quella delle acque ordinarie, semplificando procedure e gestione attraverso una modifica del competente Regolamento – Si tratta di un segnale significativo, perché finalmente il centrodestra entra nel merito degli strumenti necessari per sbloccare la situazione – È dunque il momento di sederci attorno a un tavolo e lavorare a una soluzione condivisa, con una Regione che svolga una funzione di regia e facilitazione verso una rinascita affidata a progetti solidi e credibili – Le prospettive oggi si ampliano e diventano più concrete – Per questo è urgente ascoltare tutte le proposte e costruire un percorso trasversale, perché in gioco non c’è solo il destino di un impianto o delle sorgenti, ma quello di un intero indotto che con la chiusura è venuto meno – Prendo atto che la maggioranza stia cambiando approccio e stia cercando nelle procedure la strada per andare avanti: è un progresso importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continuerò a seguire con attenzione questa vicenda, confermando il mio impegno su un tema che riguarda non solo le aree interne, ma l’attrattività complessiva dell’Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it