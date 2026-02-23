Caramanico, due ragazze salvate durante un’escursione

Intervento di soccorso nel pomeriggio a Caramanico Terme, dove due ragazze hanno chiesto aiuto dopo aver perso l’orientamento durante un’escursione in località De Contra.

L’allarme è arrivato poco prima delle 16 alla sala operativa dei vigili del fuoco di Pescara. Gli operatori sono riusciti a mantenere il contatto con le giovani, individuando la loro posizione e invitandole a restare ferme in attesa dei soccorsi.

È stata quindi attivata una squadra dei vigili del fuoco di Alanno, inviata sul posto indicato, mentre si è alzato in volo anche l’elicottero Drago 155 del nucleo di Pescara. Le due ragazze sono state raggiunte rapidamente, recuperate e trasportate in una zona sicura.

Nel punto di atterraggio erano nel frattempo arrivati anche i vigili del fuoco via terra e una pattuglia dei carabinieri. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità.