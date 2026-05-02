Caramanico in sinergia con Parco Maiella per bonifica valanghe: coordinamento tra enti per recupero legname e solidarietà sociale

La Lega di Caramanico ha lanciato un appello per affrontare i danni causati dalle recenti nevicate e valanghe sull’area della Maiella, nel comune di Caramanico Terme. Gregorio Sperduti, coordinatore cittadino della Lega, ha sottolineato l’importanza di una sinergia tra i Comuni del comprensorio e l’Ente Parco Nazionale della Maiella per affrontare l’emergenza in modo coordinato e efficace.

Sperduti ha evidenziato che l’abbondante quantità di legname causata dalle valanghe potrebbe essere utilizzata per contrastare i costi energetici elevati che gravano sulle famiglie. Propone quindi di coinvolgere professionisti e aziende del territorio per il recupero e lo stoccaggio del materiale, creando un canale di distribuzione a prezzi calmierati per aiutare le persone in difficoltà economica.

Secondo Sperduti, trasformare un danno naturale in un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà permetterebbe di conferire un alto valore sociale alle operazioni di bonifica. L’obiettivo principale è quindi non solo la rimozione dei detriti, ma anche dimostrare che il territorio è in grado di affrontare le criticità con intelligenza, efficienza e sensibilità.

L’idea di coordinare gli sforzi tra enti non dovrebbe essere vista come un semplice obbligo burocratico, ma come un’opportunità per rafforzare la capacità di fare squadra e affrontare le emergenze in modo tempestivo e solidale. Sperduti conclude sottolineando che intervenire con prontezza in queste situazioni e unire efficienza operativa e solidarietà sociale permetterebbe alla Maiella di recuperare più velocemente, offrendo un modello virtuoso di gestione di cui l’Abruzzo potrebbe andare fiero.