- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Maggio 2, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàCaramanico in sinergia con Parco Maiella per bonifica valanghe: coordinamento tra enti...
Attualità

Caramanico in sinergia con Parco Maiella per bonifica valanghe: coordinamento tra enti per recupero legname e solidarietà sociale

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Lega di Caramanico ha lanciato un appello per affrontare i danni causati dalle recenti nevicate e valanghe sull’area della Maiella, nel comune di Caramanico Terme. Gregorio Sperduti, coordinatore cittadino della Lega, ha sottolineato l’importanza di una sinergia tra i Comuni del comprensorio e l’Ente Parco Nazionale della Maiella per affrontare l’emergenza in modo coordinato e efficace.

Sperduti ha evidenziato che l’abbondante quantità di legname causata dalle valanghe potrebbe essere utilizzata per contrastare i costi energetici elevati che gravano sulle famiglie. Propone quindi di coinvolgere professionisti e aziende del territorio per il recupero e lo stoccaggio del materiale, creando un canale di distribuzione a prezzi calmierati per aiutare le persone in difficoltà economica.

Secondo Sperduti, trasformare un danno naturale in un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà permetterebbe di conferire un alto valore sociale alle operazioni di bonifica. L’obiettivo principale è quindi non solo la rimozione dei detriti, ma anche dimostrare che il territorio è in grado di affrontare le criticità con intelligenza, efficienza e sensibilità.

L’idea di coordinare gli sforzi tra enti non dovrebbe essere vista come un semplice obbligo burocratico, ma come un’opportunità per rafforzare la capacità di fare squadra e affrontare le emergenze in modo tempestivo e solidale. Sperduti conclude sottolineando che intervenire con prontezza in queste situazioni e unire efficienza operativa e solidarietà sociale permetterebbe alla Maiella di recuperare più velocemente, offrendo un modello virtuoso di gestione di cui l’Abruzzo potrebbe andare fiero.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it