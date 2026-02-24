Caramanico: Nuovo interesse imprenditoriale per Terme, la maggioranza pronta a modificare normative per il rilancio

Il futuro delle Terme di Caramanico torna al centro del confronto politico e istituzionale in modo positivo, come annunciato dal vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, Antonio Di Marco, in seguito alla seduta odierna. Nuovi soggetti interessati si sono aggiunti alla discussione, tra cui l’imprenditore abruzzese Silvio Maresca e il gruppo Terme & Spa Italia, dimostrando un forte interesse per il rilancio del complesso termale.

La richiesta di differimento della scadenza del bando per la concessione delle acque da parte dei nuovi soggetti, al fine di valutare la fattibilità di un progetto industriale, è stata accolto positivamente da Di Marco che ha annunciato l’audizione di questi rappresentanti già dalla prossima settimana.

La maggioranza ha mostrato disponibilità a modificare la normativa regionale per semplificare le procedure e la gestione delle acque termali, equiparandole a quelle ordinarie. Questo segnale è stato accolto come un passo significativo verso lo sblocco della situazione delle Terme di Caramanico.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di coinvolgere tutti i soggetti interessati per trovare una soluzione condivisa che garantisca una rinascita del complesso termale. La chiusura delle Terme ha infatti avuto ripercussioni sull’intero indotto locale, rendendo urgente e necessario trovare una soluzione per il suo rilancio.

La volontà della maggioranza di cambiare approccio e di cercare nelle procedure la via per andare avanti è stata vista come un progresso importante. Di Marco conferma il suo impegno sul tema e sottolinea che la Regione Abruzzo deve assumere un ruolo istituzionale forte per garantire la rinascita delle Terme di Caramanico e per promuovere l’attrattività complessiva della regione.