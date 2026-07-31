Caramanico Terme, Di Marco (PD) critica mancanza di trasparenza sulla gara per le acque minerali: “Il futuro del plesso non è una questione di appartenenza politica”

Terme di Caramanico: Di Marco (PD) critica la mancanza di trasparenza sulla gara per le acque

Il consigliere regionale e Vicepresidente della II Commissione Ambiente e Territorio, Antonio Di Marco del PD, ha espresso preoccupazione per il futuro delle Terme di Caramanico a seguito del diniego da parte dell’Agenzia regionale AreaCom riguardo alla sua richiesta di accesso agli atti relativi alla gara per la gestione della risorsa idrotermale.

Di Marco ha dichiarato: “Sul futuro delle Terme di Caramanico assistiamo all’ennesimo cortocircuito procedurale che rischia di trasformarsi nel colpo di grazia per un intero comprensorio. A fronte della mia formale richiesta di accesso agli atti e di chiarimento sui verbali, sulle offerte e sul dettaglio dei progetti presentati per la gestione della risorsa idrotermale, l’Agenzia regionale AreaCom mi ha opposto un diniego, rinviando l’ostensione dei documenti a gara conclusa.”

Il consigliere ha criticato la mancanza di trasparenza nella gestione della gara, sottolineando che “le comunicazioni ufficiali non possono ridursi a un mero scudo procedurale mentre all’esterno tutti sanno già tutto della gara e dei relativi contendenti”. Di Marco ha evidenziato che il futuro delle Terme di Caramanico non dovrebbe essere una questione di appartenenza politica, bensì una priorità per il territorio.

Inoltre, il consigliere ha sollecitato un maggiore coinvolgimento delle istituzioni di controllo e una maggiore trasparenza nell’intero processo decisionale riguardante le Terme di Caramanico. Ha espresso preoccupazione per il rischio di spezzettamento e paralisi operativa che potrebbe derivare dalla separazione della concessione delle acque minerali dalla gestione e dall’alienazione del complesso immobiliare e ricettivo.

Di Marco ha dichiarato: “Le Terme di Caramanico devono tornare all’autentico valore e allo splendore che meritano, lontano dai tatticismi e al riparo da ogni ombra”.

Il consigliere ha ribadito la necessità di garantire che le scelte adottate rispondano esclusivamente al rigore e all’interesse pubblico, sottolineando che l’inerzia e il ruolo di ‘freddo notaio’ assunto fino ad oggi dalla Regione sono inaccettabili.

Di Marco ha annunciato di aver sollecitato l’immediata ripresa dei lavori della Commissione Ambiente e Territorio per audire tutti i soggetti chiave coinvolti nel processo decisionale riguardante le Terme di Caramanico. Ha infine dichiarato di essere pronto ad attivare ulteriori verifiche in caso di anomalie o forzature emerse durante la procedura.

La nota del consigliere Di Marco del 31 luglio 2026 mette in evidenza la sua determinazione nel garantire la trasparenza e la corretta gestione del futuro delle Terme di Caramanico, sottolineando l’importanza economica, sanitaria e turistica dell’impianto termale per la Valle dell’Orta e le aree interne dell’Abruzzo.