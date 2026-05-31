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Politica

Caramanico, Terme in crisi: Di Marco sollecita azioni politiche immediate e nuova seduta della Commissione regionale.

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Mentre si apre il processo sul crack delle Terme di Caramanico, il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso la sua preoccupazione riguardo al futuro dell’importante realtà termale abruzzese. Di Marco sottolinea la necessità di scelte politiche immediate per affrontare la situazione, oltre alla dimensione giudiziaria in corso.

“Da tempo chiedo, anche con atti formali, che la Regione debba prendere in carico con serietà il futuro delle Terme più importanti d’Abruzzo. Proprio su mia richiesta, in Consiglio regionale erano stati assunti impegni precisi, ma ad oggi non vedo ancora azioni concrete, né una vera strategia capace di restituire prospettiva a una realtà dal valore enorme per turismo, occupazione ed economia locale”, afferma il consigliere.

Di Marco chiede una nuova seduta della Commissione regionale per capire come procedere e dare seguito agli impegni precedentemente assunti. “Aspettiamo che la Commissione riprenda il suo lavoro con le audizioni da me richieste con i soggetti interessati ad acquisire le Terme, per capire chi avrà l’appannaggio del futuro degli impianti e soprattutto come la Regione intenderà farsene garante”, dichiara.

Il consigliere ribadisce l’importanza che la politica diventi motore di azioni concrete per salvare e rilanciare le Terme di Caramanico, sottolineando che non si possono permettere silenzi e rinvii. “Bisogna agire, oppure dire con chiarezza come stanno le cose”, conclude Di Marco.

La nota del 29 maggio 2026 evidenzia l’urgenza di affrontare la situazione delle Terme di Caramanico e di trovare soluzioni concrete per garantirne il futuro, considerato il valore enorme che la struttura rappresenta per il territorio in termini di turismo, occupazione ed economia locale.

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