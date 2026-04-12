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Eventi e Cultura

Caramanico Terme: insediato il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, promuovendo la partecipazione civica tra i giovani

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Si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Caramanico Terme, un’iniziativa finalizzata a promuovere la cittadinanza attiva, il senso civico e la partecipazione democratica tra le giovani generazioni.

Il nuovo Consiglio è composto dal Sindaco Simone Di Pietrantonio, dal Vicesindaco Emma Sallese, dall’Assessore Mattia Piccioli e dai Consiglieri Irene Di Pietrantonio e Lorenzo De Ingeniis, giovani rappresentanti del plesso scolastico di Caramanico Terme dell’I.C. San Valentino Scafa. Saranno loro i portavoce delle esigenze e delle idee dei loro coetanei.

Durante la cerimonia, il Sindaco Franco Parone ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola “un ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni, un’occasione concreta per imparare il valore della partecipazione e della responsabilità civica”. Ha inoltre invitato i giovani amministratori a vivere l’incarico con serietà, entusiasmo e spirito di servizio verso la comunità.

L’Assessore Ermanno Mazzocca ha ribadito il valore educativo dell’iniziativa, sottolineando che “imparare oggi cosa significa amministrare, ascoltare e decidere insieme è un’esperienza che accompagnerà i ragazzi per tutta la vita”.

La Consigliera Sabrina Orsini ha espresso il proprio incoraggiamento, evidenziando l’importanza del coinvolgimento attivo dei giovani nella vita pubblica. Ha sottolineato che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un luogo prezioso dove esprimere idee e proporre cambiamenti concreti.

La cerimonia si è conclusa con l’augurio rivolto ai giovani consiglieri di vivere l’esperienza con impegno, passione e spirito di collaborazione, confermando così l’importanza di stimolare la partecipazione civica delle nuove generazioni.

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