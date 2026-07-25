Caramanico Terme: Regione inerte sul futuro delle Terme, Di Marco chiede ripresa dei lavori in Commissione

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla situazione delle Terme di Caramanico, esprimendo preoccupazione per il tempo perso dalla Regione Abruzzo nel prendere decisioni fondamentali per il futuro del complesso termale.

Di Marco ha evidenziato come la mancanza di azione da parte dell’Ente regionale stia danneggiando irrimediabilmente le possibilità di rilancio di un’importante risorsa economica e sociale per l’intero comprensorio. Ha sottolineato, inoltre, che la Regione Abruzzo si è limitata a una posizione passiva, senza fornire direttive o soluzioni alternative per affrontare la situazione delle Terme di Caramanico.

Il consigliere regionale ha annunciato di aver inviato un sollecito formale per la convocazione urgente di una seduta della Commissione Ambiente e Territorio, al fine di discutere della vicenda termale e ascoltare i soggetti chiave del territorio, come i vertici di A.C.A. S.p.A., Terme Inn Popoli S.r.l., Terme di Torre Canne S.r.l., e i Sindaci dei Comuni di Caramanico Terme e Popoli Terme.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di valutare le prospettive future delle Terme di Caramanico e di salvaguardare il tessuto economico e occupazionale della Valle dell’Orta e dell’intera area interna. Ha inoltre chiesto chiarezza sulla direzione che la Giunta regionale intende adottare in merito alla concessione delle acque minerali e all’alienazione degli immobili delle Terme.

Il consigliere ha concluso esprimendo la necessità che la Regione Abruzzo torni ad assumere un ruolo attivo e propositivo nella gestione della situazione delle Terme di Caramanico, al fine di evitare il declino irreparabile di un importante patrimonio pubblico e dell’economia locale.