“Caravaggio. La Rivoluzione della Luce”: musica e letture per il finissage 

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Brani musicali del ‘600 e letture sulle vite degli artisti in mostra, per il finissage dell’esposizione “Caravaggio – La Rivoluzione della Luce”, ospitata a L’ARCA, che si terrà sabato 2 maggio – riporta testualmente l’articolo online. La mostra, a cura di Pierluigi Carofano ed organizzata dal Comune di Teramo, da MetaMorfosi Eventi e dal Polo Museale Città di Teramo, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Cultura e del Consiglio regionale dell’Abruzzo, è stata inaugurata l’8 dicembre 2025 e in questi mesi ha riscosso un enorme successo di pubblico accompagnando i visitatori in un viaggio complesso e affascinante nel movimento del Caravaggismo – Oltre a portare in città, per la prima volta, opere di straordinario valore – tra cui il capolavoro di Caravaggio “Ragazzo morso da un ramarro” e il dipinto attribuito al maestro lombardo “Ragazzo che monda un frutto”, l’esposizione ha promosso anche il patrimonio della Pinacoteca Civica, dove sono conservati diversi dipinti caravaggeschi del Seicento particolarmente preziosi, tra cui “Amore e Psiche” di Trophime Bigot e “I supplizi di Prometeo, Tantalo, Sisifo e Teseo di Mattia Preti”, con alcune delle opere più significative della Pinacoteca inserite nel percorso tematico-cronologico della mostra – si apprende dal portale web ufficiale. Il finissage, che si aprirà con i saluti del Sindaco Gianguido D’Alberto e una breve introduzione sugli artisti di cui sarà letta la biografia, con aneddoti divertenti e brani tratti dai libri di Giovanni Baglione e Giovan Pietro Bellori, si svolgerà su due turni, con l’obiettivo di permettere la partecipazione al maggior numero di persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il primo turno è fissato per le ore 17:00, il secondo per le ore 18:30 e i visitatori, dopo i saluti istituzionali e la presentazione a cura della responsabile del Polo Museale Maria Paola Lupo, saranno accompagnati nelle vite di alcuni dei principali artisti esposti in mostra – da Caravaggio ad Annibale Caracci, da Lavinia Fontana ad Antiveduto Gramatica – attraverso le letture a cura di Richard Butler Cecil, intervallate da brani musicali a cura del fisarmonicista del Braga Mikhail Gorbunov. Per una miglior organizzazione dei due turni dedicati al finissage è consigliata la prenotazione ai numeri: 0861-250873 e 338/3901759.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Teramo . La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it