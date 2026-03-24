Carburante esaurito: situazione critica in Italia

In queste ore, il tema del carburante esaurito è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. I distributori italiani stanno affrontando una situazione critica, con segnalazioni di cartelli che avvertono della mancanza di carburante. Secondo AssoPetroli, non vi è una carenza di prodotti ma il taglio accise ha già inciso sulle scorte disponibili. La benzina, nonostante un momento di calma dopo l’assalto iniziale, registra prezzi superiori ai 2 euro al litro per il gasolio.

Questa situazione potrebbe avere ripercussioni significative sull’intero sistema di trasporti e sulla vita quotidiana degli italiani, con la possibilità di aumenti dei costi e rallentamenti nell’approvvigionamento dei beni di prima necessità.

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