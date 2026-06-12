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Carburante: taglio accise fino a luglio 2026

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In queste ore, il tema del carburante è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Attualmente, è in vigore il taglio delle accise sui carburanti, esteso fino al 3 luglio 2026. Questa misura ha portato a una diminuzione dei prezzi alla pompa, con la benzina self che si attesta a 1,909 euro al litro.

Il recente feed informativo, aggiornato alle 17:30 del 12 giugno 2026, conferma la conferma dello sconto sulle accise anche per il mese in corso, sebbene il costo complessivo sia in costante rialzo. Questa decisione è stata accolta positivamente da diversi attori del settore e dai consumatori.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questa tematica, è possibile consultare le fonti online. Restate aggiornati sulle ultime novità riguardanti il taglio delle accise sui carburanti e le sue implicazioni sul mercato.

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