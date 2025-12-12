Carburanti, i prezzi risalgono a dicembre: ecco quanto e perchè

I prezzi dei carburanti tornano a farsi sentire sui bilanci delle famiglie proprio sotto le festività. Le rilevazioni più recenti indicano benzina e gasolio stabilmente sopra quota 1,70 euro al litro in molte aree del Paese, con forti differenze tra regioni e un divario netto tra rete ordinaria e autostrade. Ecco il quadro aggiornato e cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

I prezzi medi di benzina e gasolio a dicembre

Secondo i dati ufficiali, la media nazionale di dicembre vede la benzina attorno a 1,71-1,72 euro al litro in modalità self, mentre il gasolio si colloca di poco sotto, intorno a 1,68 euro al litro. Si tratta di livelli leggermente inferiori ai picchi registrati nei mesi precedenti, ma ancora lontani dai valori di inizio 2022.

Le oscillazioni delle ultime settimane sono legate soprattutto all’andamento del prezzo del greggio sui mercati internazionali e ai margini della filiera. Le riduzioni sono state finora di pochi millesimi di euro al litro, insufficiente a riportare i listini su livelli percepiti come davvero “leggeri” dagli automobilisti.

Le regioni più care: il divario Nord-Sud

I dati regionali confermano forti differenze di prezzo sul territorio nazionale. Alcune aree spiccano per valori più elevati rispetto alla media italiana.

Nelle province autonome di Bolzano e Trento si registrano i livelli più alti: la benzina self supera rispettivamente circa 1,77 e 1,74 euro al litro , con gasolio oltre 1,70 euro al litro .

Tra le regioni, Sicilia e Valle d'Aosta risultano anch'esse nella fascia alta, con benzina self intorno a 1,73-1,74 euro al litro e gasolio vicino a 1,68-1,70 euro.

Dall’altro lato, alcune regioni del Centro e del Nord-Est mostrano valori più contenuti:

le Marche evidenziano una benzina self che si ferma poco sotto 1,70 euro al litro ;

evidenziano una benzina self che si ferma poco sotto ; in Veneto, Lombardia e Toscana i prezzi di benzina e gasolio restano comunque al di sotto delle punte registrate nelle regioni più care, pur attestandosi sopra i 1,70 euro per molti impianti.

Nel mezzo si collocano altre regioni come Abruzzo, dove la benzina self si aggira intorno a 1,71 euro al litro e il gasolio poco sopra 1,68 euro, valori in linea con la media nazionale.

Autostrade, dove il pieno costa di più

Il capitolo più pesante per chi si mette in viaggio a dicembre resta la rete autostradale. Le medie nazionali aggiornate indicano che:

la benzina self in autostrada viaggia attorno a 1,81 euro al litro ;

in autostrada viaggia attorno a ; il gasolio self si colloca intorno a 1,77 euro al litro ;

si colloca intorno a ; in modalità servito sia benzina che diesel superano ampiamente la soglia dei 2 euro al litro.

Il differenziale rispetto alla rete ordinaria resta significativo: in media, rifornirsi in autostrada costa oltre 10 centesimi al litro in più in modalità self e più di 20 centesimi in modalità servito. Su un pieno da 50 litri la differenza può superare i 5 euro.

Perché i listini stanno risalendo

Il rialzo dei listini non dipende da un solo fattore. Gli elementi principali che incidono sui prezzi alla pompa sono:

le quotazioni internazionali di benzina e gasolio, che hanno avuto un andamento altalenante negli ultimi mesi;

il cambio euro/dollaro, che influenza il costo del greggio importato;

i margini industriali e distributivi, che tendono a dilatarsi in alcune fasi di mercato;

il peso costante delle imposte (Iva e accise), che rappresentano comunque una quota molto rilevante del prezzo finale.

Le statistiche recenti mostrano come, nel 2025, gasolio e benzina abbiano avuto medie mensili in leggera crescita rispetto ai mesi precedenti, con un incremento più marcato sul diesel. Alcune analisi segnalano inoltre un aumento dei margini sul gasolio, che contribuisce a ridurre il vantaggio storico di questo carburante rispetto alla “verde”.

Gennaio 2026: cosa può cambiare con le nuove accise

La Legge di Bilancio 2026 prevede un riallineamento delle accise su benzina e gasolio, fissate per entrambi a poco meno di 0,673 euro al litro. Le simulazioni diffuse dagli operatori del settore indicano uno scenario in cui:

la benzina potrebbe beneficiare di un leggero calo del prezzo finale per effetto del nuovo equilibrio fiscale;

potrebbe beneficiare di un leggero calo del prezzo finale per effetto del nuovo equilibrio fiscale; il gasolio rischia invece un aumento di alcuni centesimi al litro, con la possibilità che, da inizio anno, il suo prezzo superi quello della benzina su una parte della rete.

Si tratta di stime basate sui valori attuali di materie prime e margini: l’effetto concreto dipenderà anche da come i singoli operatori trasferiranno le variazioni di accisa ai listini e da cosa accadrà alle quotazioni internazionali nelle prossime settimane.

Come risparmiare sul pieno a dicembre

In un contesto di prezzi ancora elevati, qualche accorgimento può aiutare a contenere la spesa per i rifornimenti:

consultare i prezzi medi ufficiali e gli strumenti online che permettono di confrontare i listini dei distributori nella propria zona;

e gli strumenti online che permettono di confrontare i listini dei distributori nella propria zona; preferire, quando possibile, la modalità self service , che offre in media prezzi inferiori rispetto al servito;

, che offre in media prezzi inferiori rispetto al servito; evitare di fare il pieno in autostrada se non strettamente necessario, organizzando il rifornimento sulla rete ordinaria prima di mettersi in viaggio;

valutare con attenzione eventuali promozioni o programmi fedeltà dei gestori, che in alcuni casi garantiscono piccoli sconti fissi al litro.

Per chi si sposta spesso in auto, monitorare l’andamento dei prezzi nelle prossime settimane sarà utile non solo per decidere dove fare benzina, ma anche per capire come pianificare gli spostamenti e le spese di inizio 2026, quando il nuovo assetto delle accise potrà modificare ulteriormente il quadro dei carburanti.