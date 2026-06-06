Carburanti: prorogate accise, dimezzato sconto diesel

In queste ore, il tema dei carburanti è molto ricercato online e spopola tra i trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento informa che il taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio. Tuttavia, per il diesel, l’atteso sconto è stato dimezzato, generando dibattiti e riflessioni nel settore energetico. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sull’andamento dei prezzi alla pompa e sulle scelte dei consumatori.

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