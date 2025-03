Carcere Pescara, Scalera: piena condivisione ma pensiamo alla tutela dei detenuti oggi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, ha partecipato ieri al Consiglio comunale di Pescara convocato, in seduta straordinaria, per discutere la delocalizzazione della casa circondariale – “Ho seguito interamente i lavori del Consiglio- ha spiegato Scalera – e preso visione del documento approvato all’unanimità dall’Assise civica – viene evidenziato sul sito web. Innanzitutto mi preme sottolineare la piena condivisione degli intenti, che comunque richiedono diversi anni per la completa realizzazione, ma è altrettanto importante tenere in considerazione la situazione dei detenuti che in questo momento sono nella struttura – Dobbiamo lavorare ragionando sul qui e ora, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e la permanenza all’interno del carcere di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. In tal senso sono tanti i progetti sui quali la Regione sta lavorando – riporta testualmente l’articolo online. Per ciò che concerne Pescara posso citare il progetto AMA-ES, che riguarda la formazione per coloro che sono sottoposti a esecuzioni penali esterne – Con l’assessore regionale Roberto Santangelo, inoltre, stiamo portando avanti i progetti finanziati con i fondi FSE (per un investimento complessivo di 7 milioni di euro) che prevedono percorsi di formazione, l’implementazione delle figure degli psicologi all’interno delle carceri, con l’obiettivo di scongiurare casi di suicidio – Un altro aspetto importante riguarda poi il Social Housing per coloro che non hanno un domicilio o una residenza – Insomma, torno a ribadire la piena disponibilità a mettermi a disposizione per assicurare la tutela dei detenuti e la volontà di questa Autorità regionale di porsi da ponte tra le realtà carcerarie del territorio e le istituzioni, per la realizzazione di tutti gli obiettivi – precisa il comunicato. Proprio domani, 20 marzo, è in programma un tavolo tecnico dedicato alla giustizia riparativa che vedrà confrontarsi tutti gli attori coinvolti come i direttori degli istituti di pena, il Tribunale di Sorveglianza, i centri di giustizia riparativa, i Sindaci, l’ANCI, l’UEPE, il PRAP e i Presidenti degli Ordini degli Avvocati”.

