Cardinali (Lega) su emergenza idrica in Abruzzo

– Il consigliere regionale della Lega, Simona Cardinali, interviene sulle audizioni di ieri nella Commissione di inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “I problemi più rappresentati, che accomunano l’intero territorio regionale circa il tema trattato, riguardano gli sprechi sia a livello di sfruttamento delle sorgenti naturali sia a livello di infrastrutture che versano in uno stato di obsolescenza e che quindi hanno bisogno di un ammodernamento – riporta testualmente l’articolo online. Per ammodernamento si intende, in parte, la digitalizzazione del sistema idrico attraverso fondi PNRR e, in parte, l’ottimizzazione del fabbisogno territoriale in termini di funzionamento del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. A tal proposito si auspica di giungere, anche se non nell’immediato, ad una gestione organizzativa unica regionale – si apprende dalla nota stampa. Tutto ciò è importante perché non bisogna dimenticare che le nostre sorgenti rappresentano per l’Abruzzo una delle ricchezze principali da preservare necessariamente in vista dei futuri cambiamenti climatici che prima o poi ci troveremo ad affrontare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella seduta odierna (ieri, ndr) sono state ascoltate le associazioni di categoria degli agricoltori e i rappresentanti dei Consorzi di Bonifica – viene evidenziato sul sito web. Per la provincia di Teramo sono intervenuti il commissario del Consorzio di Bonifica Nord, Giancarlo Misantoni e il Presidente della Provincia di Teramo, nonché Presidente dell’ASSI, Camillo D’Angelo”, conclude Cardinali – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

