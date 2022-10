Cardinali (Lega) su figura del mediatore familiare

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La consigliera regionale della Lega, Simone Cardinali, ha partecipato lo scorso sabato 15 ottobre, al convegno, “Il benessere alimentare delle ragazze e dei ragazzi a casa e a scuola”. L’evento si è tenuto nella scuola primaria “Mosciano Capoluogo” di Mosciano (TE) ed è stato promosso dal Centro Abruzzo Mosciano – riporta testualmente l’articolo online. Relatori Claudia Savina (dirigente medico USO Epatologia) e Giuseppe Biancucci (coordinatore servizi sociali Unione dei Comuni – Val Vibrata). Moderatore il sociologo Giancarlo Prosperi – precisa la nota online. Questi i temi affrontati ed approfonditi con gli specialisti alla presenza di studenti e genitori: benessere dei bambini a scuola e in famiglia; favorire la sensibilizzazione del problema attraverso politiche di welfare volte alla prevenzione primaria del problema; educazione dei genitori ad un corretto uso degli strumenti informatici ed elementi base per una sana alimentazione; favorire la consapevolezza dei genitori del problema di strumenti adeguati necessari per garantire il benessere psicofisico dei propri figli – precisa la nota online. “L’ attuale amministrazione regionale attraverso l’assessorato di riferimento, ha triplicato le risorse per il Piano sociale – ha sottolineato la Cardinali – A proposito poi, della mediazione familiare, – ha ricordato la consigliera – ho presentato e finanziato attraverso lo stanziamento di fondi regionali un progetto pilota della durata di un anno, gestito dalla Asl della provincia di Teramo che prevede l’attivazione a breve, del servizio gratuito per i soggetti più fragili, presso i consultori, per cui e’ stato recentemente pubblicato un bando per la selezione di due mediatori familiari destinati ai consultori di Teramo e Roseto – aggiunge testualmente l’articolo online. Una figura di cui c’è grande richiesta”. “E’ mia intenzione – ha annunciato la Cardinali – fare un’ indagine su base regionale ed eventualmente presentare un progetto di legge che preveda la figura del mediatore familiare nei consultori Asl che interessano tutte le province abruzzesi “. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it