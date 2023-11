Cardinali su voto P.L. “Premio Giuseppe Zilli”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– La partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Giuseppe Zilli” è stata condivisa a maggioranza nella Quinta Commissione Salute e Cultura . A margine del voto la consigliera Simona Cardinali ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’approvazione del progetto di legge di cui è prima firmataria: “In Commissione è stato licenziato, con largo consenso dei commissari presenti, il progetto di legge da me presentato in merito all’adesione della Regione Abruzzo al “Premio Giuseppe Zilli”. Nel ringraziare i colleghi, voglio sottolineare il valore culturale, sociale e turistico di questo provvedimento di legge – si apprende dalla nota stampa. Il Premio si configura come un’ottima opportunità per puntare i riflettori sulla valorizzazione e il rilancio delle aree interne dell’Alto Vomano abruzzese”.

