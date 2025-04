Caro bollette, Cavallari: approvata risoluzione del Gruppo Abruzzo Insieme

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – “Sono felice di annunciare l’approvazione della risoluzione, che mi vede come primo firmatario, con cui avevo richiesto l’impegno del Governo Regionale a disporre aiuti economici in favore di quelle famiglie con soglie reddituali basse, per far fronte all’annoso problema del caro bollette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un atto dovuto che per fortuna ha trovato il voto unanime dei consiglieri di maggioranza ed opposizione”. Così in una nota il Consigliere regionale del Gruppo Abruzzo Insieme, a margine dei lavori della quinta commissione consiliare, riunitasi nella giornata di ieri, “a commento dell’importante voto favorevole sul documento politico di contrasto agli aumenti indiscriminati dei costi dell’energia”. “Nella seduta di ieri – continua il capogruppo di Abruzzo Insieme – tutti i commissari sono stati concordi che come massima istituzione regionale, Regione Abruzzo non può rimanere inerme di fronte ad un problema che interessa migliaia di abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Ora arriva l’ulteriore delicato passaggio di trovare le necessarie coperture economiche, per dare concreta attuazione alla risoluzione – In tal senso “ continua Cavallari “incalzerò gli uffici competenti affinché si proceda in tempi rapidi e soprattutto con fondi congrui a soddisfare l’intera platea di famiglie bisognose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli Abruzzesi non possono aspettare” conclude Cavallari – precisa il comunicato. (com/red)

