Caro pedaggi, Paolucci: “Vicinanza ai Sindaci”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Seppur impegnato nella seduta odierna del Consiglio regionale sono presente e solidale alla protesta dei sindaci contro il caro pedaggi – aggiunge la nota pubblicata. A sostegno della mobilitazione, tanto utile quanto necessaria, siamo pronti a fare la nostra parte”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci sul presidio dei primi cittadini a Roma – si apprende dal portale web ufficiale. “L’autostrada è per noi vitale, un ponte di collegamento con l’economia del Paese che non può essere un peso per la nostra regione e per le sue energie produttive e commerciali – ribadisce Paolucci – La speranza è che questa mobilitazione trasversale venga recepita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che finora non ha dato risposte efficaci su questo tema – si legge sul sito web ufficiale. A tal fine mi unisco all’appello contenuto nell’’interrogazione del Sen. Michele Fina, che chiede al Ministro Salvini risposte concrete sul tema – Risposte necessarie a sostenere i comparti commerciali e produttivi della nostra regione”. (com/red)

