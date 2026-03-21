Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:CARPI – PINETO 1-221 Marzo, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 33^ GIORNATA CARPI – PINETO 1-2 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini (37′ st Gerbi), Panelli (37′ st Casarini); Tcheuna (27′ Verza), Rosetti (7′ st Figoli), Pietra, Pitti (27′ Cecotti); Stanzani, Gaddini; Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi Lorenzo, Benvenuto, Giva, Rigo, Amayah, Puletto, Mahrani – aggiunge la nota pubblicata. All. Stefano Cassani – aggiunge la nota pubblicata. PINETO (3-5-2): Tonti; Serbouti (34′ st Ienco), Frare, Giannini; Baggi, Germinario (45′ st Marrancone), Lombardi (34′ st Kraja), Schirone, Borsoi; Pellegrino (27′ st Vigliotti), D’Andrea (45′ st El Haddad). A disposizione: Marone, Verna, Di Lazzaro, Viero, Nebuloso, Biggi – precisa la nota online. All. Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini – ASSISTENTI: Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido e Valeria Spizuoco della sezione di Cagliari – aggiunge la nota pubblicata. QUARTO UFFICIALE: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo – recita il testo pubblicato online. FVS: Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia – RETI: 25′ pt Tonti (aut), 36′ pt Pellegrino, 18′ st Borsoi – precisa la nota online. NOTE: spettatori 658 di cui 8 ospiti; ammoniti Schirone, Borsoi, Verza, Rosetti e Pitti; corner 4-7; recupero 2′ pt, 10′ st. FOTO: Alessio Torelli | riproduzione riservata
Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it