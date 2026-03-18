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Carpi- Pineto: info biglietti

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Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Carpi- Pineto: info biglietti18 Marzo, 2026La partita Carpi – Pineto, valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 21 marzo alle ore 17:30 presso lo Stadio Cabassi di Carpi – precisa il comunicato. I biglietti del Settore Ospiti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita sul circuito Vivaticket e in tutti i punti vendita fisici  Vivaticket, entro e non oltre le ore 19:00 di Venerdì 20 Marzo – La biglietteria relativa al Settore Ospiti sarà chiusa il giorno della gara – si legge sul sito web ufficiale. Il prezzo dei biglietto del Settore Ospiti “Curva Est” sarà di € 15 (più diritti di prevendita), ridotto 13€. Gli under 14 che accederanno al settore ospiti dovranno essere in possesso di un titolo di accesso valido, previa trasmissione – nei giorni antecedenti la gara – della documentazione del minore, via e-mail all’indirizzo biglietteria@carpicalcio – riporta testualmente l’articolo online. it.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

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