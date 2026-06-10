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Politica

Carpineto della Nora: Colarossi, Di Nocco e Spurio aderiscono a FdI con il benvenuto ufficiale di Testa, D’Addazio, Cardelli e Di Mascio

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Fratelli d’Italia accoglie tre nuovi membri a Carpineto della Nora: il sindaco Francesco Colarossi, il vicesindaco Giancarlo Di Nocco e la consigliera Tantely Spurio. L’annuncio è stato reso noto da Guerino Testa, Leonardo D’Addazio, Stefano Cardelli e Pierluigi Di Mascio.

Secondo quanto dichiarato dall’onorevole Testa e dai coordinatori provinciali e cittadini, l’adesione di Colarossi, Di Nocco e Spurio è vista come un arricchimento per Fratelli d’Italia a Carpineto. D’Addazio ha sottolineato l’importanza di radicarsi sempre più sul territorio e ha accolto personalmente i nuovi membri insieme al consigliere provinciale Gianmarco Marzola.

I tre amministratori hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra enti sovracomunali e istituzioni verticali per affrontare le sfide future. L’impegno verso il bene del territorio è stato fortemente sottolineato da tutti i presenti.

Il 19 giugno, il sindaco Colarossi e l’intera amministrazione comunale accoglieranno la visita del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. La presenza di Marsilio sarà un’importante occasione per discutere e pianificare azioni future per il territorio.

La notizia dell’adesione di Colarossi, Di Nocco e Spurio a Fratelli d’Italia a Carpineto della Nora giunge come una mossa strategica per consolidare e rafforzare la presenza del partito nella comunità locale.

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