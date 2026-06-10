Carpineto della Nora, D’Addazio annuncia nuovi ingressi in FdI

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 giugno 2026 – 11:54- “Fratelli d’Italia dà il benvenuto ufficiale a tre nuovi membri della comunità di Carpineto della Nora: il sindaco Francesco Colarossi, Giancarlo Di Nocco, vicesindaco, e la consigliera Tantely Spurio”. L’annuncio è reso noto, tra gli altri, dal consigliere regionale Leonardo D’Addazio – “Siamo felici di accogliere nuove energie nella nostra squadra – si legge in una nota – con la certezza che il loro contributo sarà essenziale per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia a Carpineto – riporta testualmente l’articolo online. ” D’Addazio, insieme al consigliere provinciale Gianmarco Marzola, li ha accolti personalmente ieri, sottolineando l’importanza di un radicamento sempre più forte sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Non accogliamo solo tre bravi amministratori, ma tre amici con cui abbiamo costruito un rapporto che si è consolidato nel tempo, già prima delle elezioni regionali, sostenendo insieme la lista civica ‘Carpineto per tutti’. Questo percorso condiviso si è intensificato, creando relazioni di fiducia e collaborazione piena, e oggi porta a un risultato importante per tutta la comunità.” I tre amministratori hanno sottolineato “quanto sia cruciale una forte sinergia tra gli enti sovracomunali e la filiera istituzionale verticale – Crediamo fermamente che lavorare in stretta collaborazione, a diversi livelli, sia fondamentale per il bene del nostro territorio e per affrontare al meglio le sfide future”. Il 19 giugno prossimo, il sindaco Colarossi e l’intera amministrazione comunale accoglieranno la visita del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it