Carta dedicata a te, graduatoria

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono 476 i cittadini teatini risultati beneficiari della carta, in conformità al Decreto Interministeriale MASAF del 30 luglio 2025 (pubblicato in G.U. n. 186 del 12 agosto 2025). Nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, la lista dei beneficiari sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Chieti (www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it) in forma anonimizzata, senza dati anagrafici o informazioni personali, come previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016) e dal D.Lgs. 196/2003. Il Comune di Chieti procederà inoltre a tutti gli adempimenti informativi previsti dalla normativa – La Carta “Dedicata a Te” rappresenta un aiuto concreto per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico, destinata all’acquisto di beni di prima necessità.
