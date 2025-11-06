Carta per Te, online la graduatoria

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Chieti ha approvato la determinazione con cui si prende atto della lista dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te”, misura nazionale di sostegno economico promossa dal Governo e gestita da INPS. Sono 476 i cittadini teatini risultati beneficiari della carta, in conformità al Decreto Interministeriale MASAF del 30 luglio 2025 (pubblicato in G.U. n. 186 del 12 agosto 2025). Nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, la lista dei beneficiari sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Chieti (www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it) in forma anonimizzata, senza dati anagrafici o informazioni personali, come previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016) e dal D.Lgs. 196/2003. Il Comune di Chieti procederà inoltre a tutti gli adempimenti informativi previsti dalla normativa – si legge sul sito web ufficiale. La Carta “Dedicata a Te” rappresenta un aiuto concreto per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico, destinata all’acquisto di beni di prima necessità. La graduatoria in allegato –

