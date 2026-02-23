La città di Cartagena è al centro dell’attenzione in queste ore, con un tema che spopola sui motori di ricerca: la chiusura dell’Ikea nel centro commerciale Espacio Mediterráneo. La nota azienda svedese ha deciso di dire addio alla sua sede cartagenera, segnando una svolta nel panorama commerciale della zona.

Ma non solo economia: lo sport dà grandi soddisfazioni a Cartagena. Jimbee Cartagena ha ottenuto una vittoria importante ad Almaty, grazie a dieci secondi magici che hanno fatto la differenza. Il presidente Roberto Sánchez si mostra fiducioso per il futuro, pur consapevole delle sfide che attendono la squadra.

Le prossime settimane saranno cruciali per la vita della città, con la eliminatoria che si giocherà proprio a Cartagena. Sono attese sfide avvincenti e un grande coinvolgimento da parte della comunità locale, pronta a sostenere i propri rappresentanti con entusiasmo.

Per rimanere aggiornati su queste e altre notizie legate a Cartagena, vi invitiamo a approfondire su internet, dove potrete trovare ulteriori dettagli e approfondimenti sulle ultime novità riguardanti la città spagnola.