Casa di comunità in via 8 marzo, Blasioli: si valutino soluzioni alternative

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 dicembre 2025 – 15:36(ACRA9 – “Continua il nostro monitoraggio dei cosiddetti “cantieri immaginari”, avviato per mettere in luce i ritardi e le mancate realizzazioni delle strutture sanitarie previste dal PNRR in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche la vicenda della Casa della comunità di via 8 Marzo si inserisce pienamente in questo quadro, perché purtroppo si sta concretizzando quanto denunciamo da tempo”. E’ quanto si legge in una nota a firma del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e dei consiglieri comunali del Pd di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Ricordiamo – proseguono – che l’Abruzzo ha ricevuto complessivamente 63,4 milioni di euro per realizzare 40 Case della Comunità e 27,8 milioni per costruire 11 Ospedali di Comunità, ma ad oggi solo una quota minima di queste risorse è stata effettivamente spesa – circa il 16% per le Case e il 17% per gli Ospedali – e nessuna delle strutture previste è stata completata – Mentre lo scorso 4 novembre ci eravamo recati in via Inghilterra a Montesilvano, oggi ci siamo dati appuntamento invece a Pescara in via 8 Marzo, dove dovrebbe sorgere una casa della comunità, finanziata con fondi PNRR. Condizionale d’obbligo perché, in considerazione dei ritardi e dell’imminente scadenza, la sua realizzazione è destinata a rimanere sulla carta – si legge sul sito web ufficiale. Il termine ultimo per la conclusione dei lavori del PNRR, ovvero marzo 2026, è ormai alle porte e della Casa di comunità annunciata dal centrodestra non esiste, al momento, alcuna traccia – Il diritto di superficie del terreno ceduto dal Comune alla Asl risale al 29 marzo 2023 e su questo avrebbero dovuto trovare sede la casa della comunità e il COT (centrale operativa territoriale). L’Accordo di programma tra la ASL di Pescara e il Comune per lo spostamento del parco è stato siglato il 26 settembre 2025, con inspiegabile e ormai incolmabile ritardo – Si tratta, ricordiamo, del passaggio propedeutico alla realizzazione del nuovo presidio sanitario, previsto nell’area attualmente occupata dal parco – recita il testo pubblicato online. La realizzazione del nuovo parco, denominato il ‘Giardino dei Giusti’, non è ancora iniziata e di conseguenza non può iniziare nemmeno la realizzazione della Casa di Comunità in via 8 marzo – recita il testo pubblicato online. La situazione è identica a quella della casa della comunità di via Inghilterra di Montesilvano, nel senso che il sedime su cui dovrebbero sorgere le strutture è intatto, non c’è alcun cartello di cantiere, ma in questo caso risulta più grave – si apprende dalla nota stampa. Prima di procedere alla realizzazione delle strutture occorre prima realizzare il parco sostitutivo di quello presente in via 8 Marzo – Questo prevede un investimento diretto, con fondi propri della Asl di Pescara e del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infatti qui la Asl di Pescara, nonostante il grave disavanzo in cui versa, impiegherà € 400.000 di fondi propri (non PNRR), mentre il Comune di Pescara ne investirà 140.000. Dati i ritardi accumulati, è ormai evidente che i lavori non potranno concludersi nei tempi previsti: più volte il Partito Democratico di Pescara ha lanciato l’allarme con interpellanze in Consiglio regionale, a cura del vice Presidente Antonio Blasioli, con conferenze stampa del gruppo consiliare, persino con una diffida – si apprende dal portale web ufficiale. Ci chiediamo il motivo di un simile accanimento, che produrrà danni a tutte le parti coinvolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per scongiurare la perdita dei 4.330.946,94 di euro stanziati (Casa della comunità 4.139.917,74 euro, di cui 3.438.529 di fondi PNRR e 701.388 di altri fondi – C.o – recita il testo pubblicato online. t. euro 191.029,2) torniamo a proporre una soluzione alternativa – viene evidenziato sul sito web. Chiediamo di realizzare la casa di comunità, che riteniamo strategica, in un’altra area, che potrebbe essere l’ex casa di riposo di via Arapietra, e con una differente linea di finanziamento, ad esempio i Fondi FSC. In questo modo, oltre alla costruzione del presidio sanitario, sarebbe salvo anche il parco, cruciale per il benessere psico-fisico di cittadine e cittadini di San Silvestro spiaggia – si apprende dal portale web ufficiale. Quanto ai fondi del PNRR, ribadiamo la possibilità di trasferirli su altri progetti perfezionabili entro marzo 2026, come l’acquisto di apparecchiature diagnostiche o per la telemedicina utili ai nostri ospedali, o una casa di comunità mobile per le aree interne – Ci auguriamo – concludono i rappresentanti del Pd – che ASL e Comune possano, finalmente, darci ascolto e valutare la costruzione della struttura in un sito alternativo, scelta che garantirebbe, come detto, di salvare i fondi PNRR e preservare il prezioso parco di via 8 marzo”. (com/red)

